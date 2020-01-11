Энтони Гилл: Не можем позволять соперникам обыгрывать нас дома подобным образом «Химки» проиграли «Зениту» в Евролиге.

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Форвард «Химок» Энтони Гилл подвел итоги матча 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» (81:83) на «Арене Мытищи».

«Зенит» сыграл очень сильно, – приводит слова 27-летнего американца официальный сайт клуба. – В таких матчах нам нужно действовать жестче и активнее биться. Мы не можем позволять командам приезжать на нашу площадку и обыгрывать нас подобным образом».

Отметим, что Гилл провел на площадке 12 минут 2 секунды, набрал семь очков и сделал один подбор.

«Химки» потерпели десятое поражение и теперь отстают от замыкающей зону плей-офф «Црвены Звезды» на одну победу. В следующем туре 14 января подмосковная команда также дома сыграет с «Валенсией».