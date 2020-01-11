«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород», одержав четвертую победу кряду

Игра регулярного чемпионат Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» – «Нижний Новгород» завершилась со счетом 87:83 (21:20, 20:21, 27:17, 19:25).
В составе краснодарской команды Джонни О’Брайант и Уилл Каммингс набрали по 20 очков, а Алан Уильямс сделал дабл-дабл (12 очков и 11 подборов).
У гостей самым результативным стал набравший 19 очков Брэндон Браун.
«Локомотив-Кубань» идет третьим в турнирной таблице Единой лиге ВТБ, одержав 9 побед в 13 матчах. «Нижний Новгород» занимает девятую строчку – 5 выигрышей в 12 встречах.
18 января «Локомотив-Кубань» примет «Цмоки-Минск», а «Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Пармой».
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