«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород», одержав четвертую победу кряду - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 января 2020 19:22БаскетболШарафудинов Виктор

«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород», одержав четвертую победу кряду

Матч состоялся в Краснодаре.

Игра регулярного чемпионат Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» – «Нижний Новгород» завершилась со счетом 87:83 (21:20, 20:21, 27:17, 19:25).

В составе краснодарской команды Джонни О’Брайант и Уилл Каммингс набрали по 20 очков, а Алан Уильямс сделал дабл-дабл (12 очков и 11 подборов).

У гостей самым результативным стал набравший 19 очков Брэндон Браун.

«Локомотив-Кубань» идет третьим в турнирной таблице Единой лиге ВТБ, одержав 9 побед в 13 матчах. «Нижний Новгород» занимает девятую строчку – 5 выигрышей в 12 встречах.

18 января «Локомотив-Кубань» примет «Цмоки-Минск», а «Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Пармой».

Блестящий дебют Шестеркина, возвращение Панарина – и «Рейнджерс» снова в гонке Ньюйоркцы отчаянно цепляются за уайлд-кард. 08.01.2020 12:15 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Малкин стал второй звездой дня в НХЛ Артемий Панарин: Менталитет такой у нас, выходим, как на войну, и потом страдаем от этого Малкин сделал 640-ю голевую передачу и делит с Ягром третье место в истории «Питтсбурга»
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафете В день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе. 11.01.2020 16:30 Биатлон Мысин Николай
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Никита Поршнев: Сегодня я не смог показать свою лучшую стрельбу Норвежцы стали победителями эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, Россия – 4-я Кристина Резцова: Была злость за свою работу на рубеже
Зима-2020 в РПЛ: каникулы середняков Продолжаем рассказ о том, как клубы российской премьер-лиги проведут ближайшие два месяца перед рестартом чемпионата. Сегодня на очереди вторая группа команд – представители «золотой середины» РПЛ. 04.01.2020 08:00 Футбол Мощенко Захар
Малкин забивал и отдавал, «Питтсбург» победил Обзор игрового дня в НХЛ. 11.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке года Во Франции женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира-2019/20. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 22.12.2019 18:00 Биатлон Тигай Лев
Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе В первой гонке 2020 года лишь одна наша девушка сумела пробиться в топ-20. Светлана Миронова с двумя промахами стала 19-й в спринте. 09.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator. 28.12.2019 17:00 ММА Усачев Владислав
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
20:20 Теннис Рублев выиграл турнир ATP в Дохе, обыграв в финале француза Муте
19:57 Футбол «Челси» одержал уверенную победу над «Бернли»
19:55 Футбол «Лестер» дома проиграл «Саутгемптону»
19:54 Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич», «Эвертон» обыграл «Брайтон»
19:35 Гандбол Мужская сборная России уступила Венгрии в первом матче чемпионата Европы
19:31 Хоккей «Нефтехимик» выиграл у «Торпедо»
19:22 Баскетбол «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород», одержав четвертую победу кряду
19:06 Биатлон Биатлонист Домичек выиграл для России второе золото на зимней юношеской Олимпиаде
18:58 Футбол Первый гол Ибрагимовича после возвращения помог «Милану» обыграть «Кальяри»
18:49 Биатлон Никита Поршнев: Сегодня я не смог показать свою лучшую стрельбу
18:46 Хоккей Гончаров, Анисимов, Чинахов и Шапорев получили право сыграть в Матче звезд КХЛ
18:35 Конькобежный спорт Кулижников победил на дистанции 500 метров на чемпионате Европы, Мурашов – 3-й
18:23 Конькобежный спорт Воронина заняла второе место на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы
18:23 Хоккей «Северсталь» обыграла «Йокерит», прервав 5-матчевую победную серию финского клуба
18:11 Футбол Алдонин готов стать помощником Игнашевича в «Торпедо»
18:08 Хоккей Восток обыграл Запад в Кубке Вызова МХЛ
17:49 Легкая атлетика Мария Ласицкене: Отказываюсь от любых контактов с ВФЛА
17:41 Биатлон Норвежцы стали победителями эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, Россия – 4-я
17:36 Футбол «Кристал Пэлас» поделил очки с «Арсеналом»
17:09 Конькобежный спорт Фаткулина победила на дистанции 500 метров на чемпионате Европы
Росреестр берет деньги за услуги, не оказывает их и не отдает оплату обратно
Программу для определения вреда от загрязнения водоемов создали в Ростове
Минкультуры Татарстана прокомментировало цензурирование выставки Васи Ложкина
Власти Волгограда не замечают в Банковском переулке уродующей город стройки
Во Владивостоке загорелась конюшня, есть пострадавший
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика