«Автодор» уступил «Цмоки-Минск», потерпев третье поражение кряду Клуб из Саратова идет на 11-м месте в Единой лиге ВТБ.

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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» – «Автодор» завершился со счетом 88:80 (26:19, 18:22, 17:15, 27:24).

В составе гостей Элджин Кук набрал 19 очков, но это не помогло клубу из Саратова избежать поражения. У хозяев 16 очков набрал Бранко Миркович, а Александре Гаврилович сделал дабл-дабл – 15 очков и 10 подбор. У «Автодора» дабл-дабл на счету Айзейи Хикса – 18 очков и 11 подборов.

«Автодор» идет на 11-м месте в таблице, выиграв 4 матча из 12. «Цмоки-Минск» занимает последнюю 13-ю позицию, одержав только 3 победы в 13 играх.

18 января «Цмоки-Минск» сыграет в гостях с «Локомотивом-Кубань». «Автодор» 20 января встретится в гостях с эстонским «Калевом».