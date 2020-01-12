«Парма» в овертайме обыграла «Астану», прервав серию из трех поражений

В игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» на своей площадке обыграла в овертайме «Астану» со счетом 100:91 (22:22, 20:18, 25:16, 19:30, 14:5).
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Малькольм Хилл (26 очков). В составе пермяков Адас Юшкевичюс набрал 21 очко, а Марекс Майерис сделал дабл-дабл – 16 очков и 11 подборов.
В турнирной таблице «Астана» опустилась на девятое место (5 побед в 12 играх). «Парма» идет на предпоследней 12-й позиции, одержав 4 победы в 13 встречах.
18 января «Парма» примет «Нижний Новгород». «Астана» 26 января сыграет дома с польским клубом «Зелена-Гура».
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