«Нижний Новгород» обыграл греческий «Перестери» в Лиге чемпионов ФИБА - Советский спорт
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15 января 2020 21:21БаскетболШарафудинов Виктор

«Нижний Новгород» обыграл греческий «Перестери» в Лиге чемпионов ФИБА

Российский клуб занимает третье место в своей группе.

Матч 11-го тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» (Россия) – «Перистери» (Греция) завершился со счетом 82:76 (23:18, 22:20, 17:25, 20:13).

Самым результативным игроком матча стал американский защитник нижегородцев Майкл Дженкинс, набравший 19 очков. В составе греческого клуба 18 очков на счету ангольского центрового Яника Морейры.

В турнирной таблице группы C «Нижний Новгород» занимает третье место, выиграв 7 из 11 матчей. Выше с 9 победами располагаются испанский «Тенерифе» и чешский «Нимбрук».

«Перистери» находится на четвертом месте, выиграв 6 матчей.

Всего в группе C восемь команд. В следующий раунд выйдут четыре лучшие.

В следующем туре 21 января «Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Нимбруком», а «Перистери» примет черногорский «Морнар».

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