Форвард «Реала» Трей Томпкинс: «Химки» показали высший класс в защите Испанцы потерпели второе за неделю поражение в России.

Форвард «Реала» Трей Томпкинс подвел итоги матча 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (94:102).

«Все не получилось, – приводит News.ru слова 29-летнего американца. – Мы активно начали встречу, первые минуты доминировали, видимо, думали, что так и будем продолжать, но «Химки» забрали преимущество в свои руки, показав в защите высший класс».

На счету Томпкинса десять очков за 26 минут 5 секунд, проведенных на площадке. Ранее на этой неделе «Реал» проиграл ЦСКА (55:60). С 15 победами испанцы остаются на втором месте в турнирной таблице Евролиги.

Отметим, что в сезоне-2014/2015 Томпкинс выступал в Единой лиге ВТБ за «Нижний Новгород».