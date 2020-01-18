Жоан Пласа: У «Валенсии» был на один день отдыха больше

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа подвел итоги матча с «Валенсией» (81:86) в 20-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
«Думаю, что «Валенсия» больше заслужила эту победу, и нам нужно их поздравить, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – У нас же была не лучшая ночь.
Думаю, что мы проиграли потому, что чувствовали большую усталость. В том, что мы делали, был профессионализм, но «Валенсия» приехала сюда, имея на один день отдыха больше, чем мы».
Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал француз Эндрю Альбиси, набравший 18 очков.
С шестью победами новичок Евролиги остается на предпоследнем месте в турнирной таблице и в следующем туре 23 января сыграет дома с «Панатинаикосом».
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