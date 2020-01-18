Эндрю Альбиси: «Валенсия» забила слишком много трехочковых «Зенит» проиграл «Валенсии» в домашнем матче Евролиги.

Защитник «Зенита» Эндрю Альбиси высказался о причинах поражения от «Валенсии» (81:86) в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы проиграли, сделав много ошибок, – приводит слова 29-летнего француза официальный сайт клуба. – Мы знали, что у «Валенсии» не будет двух игроков, но это нас не расслабляло ни в коем случае. К сожалению, они забили слишком много трехочковых. Мой перформанс? Он ничего не значит, когда команда проигрывает».

Отметим, что Альбиси стал самым результативным игроком матча, набрав 18 очков за 23 минуты 50 секунд, проведенных на площадке.

«Зенит» потерпел 14-е поражение и остается на предпоследнем месте в турнирной таблице. В следующем туре 23 января его соперником станет «Панатинаикос». Матч пройдет в Санкт-Петербурге.