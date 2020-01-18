Душко Иванович: «Баскония» не сыграла с ЦСКА, как серьезная команда - Советский спорт
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18 января 2020 09:36БаскетболЛипкин Антон

Душко Иванович: «Баскония» не сыграла с ЦСКА, как серьезная команда

«Баскония» потерпела поражение в Москве в 20-м туре Евролиги.

Главный тренер «Басконии» Душко Иванович прокомментировал поражение от ЦСКА (90:94) в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

«Мы играли без терпения, играли плохо в защите, у нас не было вторых опций в атаке – вообще не было никакой мысли, – приводит «Р-Спорт» слова черногорца. – Конечно, мы можем проиграть, но при этом мы должны играть серьезно, как серьезная команда. Сегодня мы не сыграли так».

Самым результативным игроком «Басконии» в этом матче стал центровой Юссуфа Фаль, набравший 19 очков.

«Баскония» потерпела 13-е поражение в турнире и занимает 15-е место. В следующем туре 23 января испанцы сыграют дома с «Химками».

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