«Химки» обыграли «Енисей», Швед набрал 21 очко Подмосковный клуб продолжает лидировать в турнирной таблице.

«Химки» одержали домашнюю победу над «Енисеем» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 91:87 (18:24, 36:16, 19:22, 18:25).

В составе хозяев самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 21 очко и сделавший девять результативных передач. За «Енисей» 26 очков заработал Денис Захаров.

«Химки» в 14 матчах одержали 13 побед и продолжают лидировать в турнирной таблице. «Енисей» расположился на шестой строчке (шесть побед, семь поражений).

В следующем матче красноярцы сыграют в гостях против «Локомотива» 25 января, а днем позже подмосковная команда, также на выезде, встретится с клубом «Цмоки-Минск».

Единая лига ВТБ.

Регулярный чемпионат

«Химки» (Химки) — «Енисей» (Красноярск) — 91:87 (18:24, 36:16, 19:22, 18:25).

Х: Швед (21 + 9 передач), Эванс (16 + 7 подборов), Букер (13), Карасев (10), Гилл (10), Йович (10).

Е: Захаров (26), Хог (18), Льюис (14), Зубчич (14 + 13 подборов).