Алексей Швед: Мозгов любит баскетбол и еще в него не наигрался Лидер «Химок» Алексей Швед надеется, что Тимофей Мозгов, вернувшись после травмы поможет подмосковной команде в текущем сезоне.

- Как думаете, Тимофей Мозгов поможет «Химкам» в нынешнем сезоне?

- Я надеюсь. Мы все его ждем, но понимаем, что Тимо надо полностью долечиться. Только тогда стоит выходить на площадку. Хочется, чтобы у него получилось еще поиграть на самом высоком уровне. Мозгов любит баскетбол и еще в него не наигрался. Желаю ему скорейшего выздоровления, - приводят слова Шведа «Известия».

Напомним, из-за травмы колена 33-летний Мозгов не играет с апреля 2018 года. Он полностью пропустил прошлый сезон, который провел в «Орландо», после чего клуб выкупил его контракт.

В июле Мозгов стал игроком «Химок», но пока также не провел за команду ни одного матча.