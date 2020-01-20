ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ Баскетболисты ЦСКА взяли верх над «Зенитом» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 82:63 (17:13, 18:17, 23:21, 24:12).

Самым результативным игроком в составе московского клуба стал Йоханнес Фойгтман, набравший 17 очков. В составе команды из Санкт-Петербурга 14 очков на счету Евгения Воронова.

После этой встречи ЦСКА, одержавший 11-ю победу в регулярном чемпионате, занимает вторую строчку в турнирной таблице, «Зенит», потерпевший седьмое поражение, расположился на пятом месте.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с «Нижним Новгородом», а «Зенит» на своей площадке примет УНИКС.