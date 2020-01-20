Дэниэл Хэкетт: Сегодня вышли, чтобы вернуть долг «Зениту» за поражение в Москве

- «Зенит» очень сложный соперник, они обыграли нас в Москве, и сегодня мы вышли, чтобы вернуть долг. Мы сыграли уверенно, серьезно, контролировали темп игры весь матч, позволив сопернику только несколько рывков. Мой палец чувствует себя все лучше, это не так легко играть в лангете, но я постепенно привыкаю. Как минимум еще дней десять, до конца месяца, я буду играть в этой защите, потом уже снимем швы, и я смогу играть в обычном тэйпе, - передает слова Хэкетта «РИА Новости».
После этой встречи ЦСКА, одержавший 11-ю победу в регулярном чемпионате, расположился на второй строчке в турнирной таблице лиги. В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет против «Нижнего Новгорода».
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