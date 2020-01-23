Димитрис Итудис: Мы выиграли у «Валенсии», несмотря на многие обстоятельства Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в матче 21-го тура Евролиги над «Валенсией» (81:70).

- Рад, что многие неудачи обернулись для нас чем-то хорошим. «Валенсия» приехала в очень хорошем состоянии, они повысили свою эффективность по сравнению с началом сезона. Мы сделали рывки в третьей и четвертой четверти, что помогло нам.

Мы выиграли, несмотря на многие обстоятельства. Мы, как многие другие команды, имеем проблемы с травмированными, например, Андрей Воронцевич подвернул ногу прямо перед игрой на разминке, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

После этой игры ЦСКА, одержав 15-ю победу в чемпионате, занимает третью строчку в турнирной таблице Евролиги. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с другим против «Химок».