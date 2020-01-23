Димитрис Итудис: Мы выиграли у «Валенсии», несмотря на многие обстоятельства

- Рад, что многие неудачи обернулись для нас чем-то хорошим. «Валенсия» приехала в очень хорошем состоянии, они повысили свою эффективность по сравнению с началом сезона. Мы сделали рывки в третьей и четвертой четверти, что помогло нам.
Мы выиграли, несмотря на многие обстоятельства. Мы, как многие другие команды, имеем проблемы с травмированными, например, Андрей Воронцевич подвернул ногу прямо перед игрой на разминке, - приводит слова специалиста «РИА Новости».
После этой игры ЦСКА, одержав 15-ю победу в чемпионате, занимает третью строчку в турнирной таблице Евролиги. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с другим против «Химок».
Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав Пора тушить Старый Свет. В Австрии стартует чемпионат Европы В среду в Граце начинается первенство континента. Российские фигуристы, как обычно, должны брать медали ЧЕ во всех четырех видах катания. В том числе – парочку золотых. 21.01.2020 20:30 Фигурное катание Тигай Лев Золото Олимпиады – у танцоров из… Японии. Обзор событий недели Соревнования фигуристов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне завершились командным турниром, где россияне добыли еще три медали. Но не вместе, а по отдельности. 20.01.2020 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Джокович в роли официанта и Шарапова-комментатор. Как звезды готовились к Australian Open В преддверии стартующего в понедельник чемпионата Австралии топ-звезды мирового тенниса были замечены не только на тренировочных кортах. «Советский спорт» собрал самые интересные моменты с участием Шараповой, Джоковича, Надаля, Федерера и не только. 19.01.2020 21:45 Теннис Велиев Эмиль Константин Емельянов: Не буду говорить, что «Оренбург» хочет в Лигу Европы Новый главный тренер южноуральского клуба рассказал о подготовке ко второй части чемпионата. 23.01.2020 16:57 Футбол Григорьевская Юлия Кокорин не первый. Кто из звезд отказывался от «сплава» в аренду Противостояние Александра Кокорина и «Зенита» не уникально. Вспоминаем пять других случаев, когда клуб пытался насильно отправить известного игрока в аренду. 23.01.2020 19:29 Футбол Зибрак Артем Побьет ли Яшкин рекорд Капризова и Терещенко? Все о победных голах в КХЛ В хоккейной статистике особое место занимают победные голы. Например, при сухом счете это первая шайба, при счете 7:5 – шестая. Представляем расклад по победным голам за всю
историю КХЛ.
20.01.2020 18:45 Хоккей Домрачев Владислав Рублев дороже золота. Россиянин выиграл два титула подряд перед Australian Open Перед стартующим в понедельник Australian Open Андрей Рублев успел выиграть два турнира подряд. «Советский спорт» – о прогрессе в игре россиянина. И ожиданиях от него на кортах Мельбурн-парка. 19.01.2020 20:15 Теннис Мысин Николай Шоу Макгрегора. Конор в одну калитку избил Дональда Серроне (видео) Ирландцу потребовалось всего 40 секунд, чтобы размазать легенду ММА. 19.01.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Лучшие пока идут вперед. Итоги третьего дня Australian Open В среду на Открытом чемпионате Австралии свои поединки провели две первые ракетки России – Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова. 22.01.2020 20:00 Теннис Мысин Николай