«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей», одержав шестую победу кряду Краснодарский клуб догнал ЦСКА по количеству выигрышей.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» – «Енисей» завершился со счетом 94:79 (24:18, 26:22, 21:18, 23:21).

Самым результативным игроком матча стал американский форвард хозяев Джонни О'Брайант, на счету которого дабл-дабл – 24 очка и 10 подборов. В составе «Енисея» 14 очков набрал Александр Гудумак.

Одержав шестую победу кряду «Локомотив-Кубань» догнал по количеству выигрышей ЦСКА и занимает третье место в таблице. Обе команды одержали по 11 побед в 15 встречах, но москвичи находятся выше по дополнительным показателям. Лидируют в чемпионате «Химки», выиграв 13 игр из 14.

«Енисей» с 6 победами в 14 играх занимает восьмое место. У красноярского клуба четыре поражения кряду.

2 февраля «Локомотив-Кубань» сыграет в гостях с «Автодором». В тот же день «Енисей» примет «Парму».