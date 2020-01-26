Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место в списке самых результативных игроков НБА в истории.
Сегодня в матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» победила «Лейкерс» со счетом 108:91. По ходу третей четверти встречи Леброн набрал 33644-е очко в карьере.
Больше очков набрали только Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928).
Напомним, Джеймс является трехкратным чемпионом НБА (дважды с «Майами» и один раз с «Кливлендом») и двукратным победителем Олимпийских игр в составе сборной США.
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