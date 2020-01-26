ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой Лиги ВТБ

В составе нижегородской команды самым результативным стал Иван Стребков, набравший 20 очков, у московского клуба по 15 очков набрали Йоханнес Войтманн и Никита Курбанов.

После этой игры ЦСКА, одержавший 12-ю победу, занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата, «Нижний Новгород», потерпев девятое поражение в сезоне, занимает 11-е место.

В следующем матче лиги «Нижний Новгород» встретится в гостях с польским клубом «Зелена-Гура», а ЦСКА на выезде сыграет против «Астаны».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» – ЦСКА – 84:93 (21:29, 29:24, 15:25, 19:15)

«Нижний Новгород»: Антипов (15 очков), Браун (11), Уиллис (7), Астапкович (2), Бабурин (0) – старт; Стребков (20 + 6 передач), Паркс (14 + 11 подборов), Чадов (5), Ганькевич (4), Комолов (3), Жбанов (3)

ЦСКА: Курбанов (15), Фойгтманн (15 + 9 подборов), Джеймс (13 + 9 передач), Хайнс (12 + 8 подборов), Ухов (10) – старт; Хэкетт (12), Кулагин (7), Куфос (7), Лопатин (2), Кочергин (0)