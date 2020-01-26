«Химки» обыграли «Цмоки-Минск», одержав третью победу кряду

В столице Белоруссии Минске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» – «Химки». Итоговый счет 80:94 (16:24, 15:19, 26:21, 23:30).

Самый результативным игроком матча стал центровой «Химок» Девин Букер, набравший 22 очка. В составе хозяев 17 очками отметился защитник Доминес Барнетт.

«Химки» продлили победную серию до трех игр и продолжают лидировать в Единой лиге ВТБ, выиграв 14 матчей из 15.

«Цмоки-Минск» занимает последнее 13-е место, одержав лишь три победы в 15 играх. Из последних пяти встреч белорусская команда проиграла четыре.

2 февраля «Цмоки-Минск» сыграет дома с «Астаной», а «Химки» сыграют на выезде с УНИКСом.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» – «Химки» – 80:94 (16:24, 15:19, 26:21, 23:30)

«Цмоки-Минск»: Бернетт (17 очков), Салаш (13), Миркович (7 + 7 передач), Веремеенко (3), Белянков (2) – старт; Тростинецкий (9), Лоури (8), Лютыч (8), Пустогвар (7), Гаврилович (6), Стабровский (0)

«Химки»: Букер (22), Тимма (13), Йович (11), Вяльцев (10), Моня (3) – старт; Жеребко (15), Зайцев (7), Бертанс (6), Карасев (5), Десятников (2), Евстигнеев (0)