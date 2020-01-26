Димитрис Итудис: ЦСКА успешно противостоял обстоятельствам, и в этом лицо нашей команды Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды над «Нижним Новгородом» (93:84) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– Поздравляю команду, сегодня мы сыграли очень хорошо. Мы приехали сюда в неполном составе, нас подкосил вирус, нам не повезло с травмами. Главное – кто принимал участие в матче, и каждый сражался. Мы контролировали ход игры, хоть и были некоторые провалы, как во второй четверти, когда мы проиграли отрезок со счетом 6-20. Мы скорректировали свои действия в перерыве, вышли с другим настроем, цеплялись за мячи, многие взяли игру на себя, как, например, Ваня Ухов. Мы успешно противостояли обстоятельствам, и в этом лицо нашей команды, – приводит слова Итудиса пресс-служба армейцев.

Добавим, что после этой игры ЦСКА, одержавший 12-ю победу, занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В следующем матче армейцы на выезде сыграют против «Астаны».