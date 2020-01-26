УНИКС обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит», одержав третью победу кряду

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» – УНИКС завершился со счетом 75:86 (27:24, 22:13, 13:31, 13:18).

После первой половины встречи «Зенит» вел с преимуществом 12 очков, но мощный рывок УНИКСа в третьей четверти предопределил исход встречи в пользу казанцев.

21 очко в матче набрал защитник УНИКСа Эрик Макколлум. У «Зенита» самым результативным игроком стал защитник Остин Холлинс – 15 очков.

УНИКС, одержав третью победу подряд, занимает четвертое место в турнирной таблице. Казанцы выиграли 9 матчей из 14.

«Зенит» находится на седьмой позиции с 6 победами в 14 матчах.

2 февраля УНИКС примет лидера чемпионата «Химки», а «Зенит» сыграет дома с эстонским «Калевом».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» – УНИКС – 75:86 (27:24, 22:13, 13:31, 13:18)

«Зенит»: Зубков (11 очков), Понитка (5), Воронов (4), Айверсон (4), Ренфро (2 + 6 передач) – старт; Холлинз (15), Альбиси (12), Понкрашов (11), Томас (9), Трушкин (2), Пушков (0)

УНИКС: Макколлум (21), Тайус (15), Колесников (7), Теодор (6 + 10 передач), Лиходей (6) – старт; Смит (17), Узинский (5), Морган (4), Сергеев (3), Каймакоглу (2)