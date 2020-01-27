Вместе с Брайантом в результате авиакатастрофы погибли еще восемь человек 26 января стало известно о смерти американского баскетболиста.

В результате авиакатастрофы, унесшей жизнь легендарного баскетболиста Кобе Брайанта, погибло, в общей сложности, девять человек.

Обновленную информацию обнародовала полиция города Калабасас (Калифорния, США).

Сообщается, что среди погибших 41-летний Брайант и его 13-летняя дочь Джанна.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета также находилась девочка, игравшая с Джанной в одной команде, и ее родитель. Личности остальных погибших на данный момент не раскрыты.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.