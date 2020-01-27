О'Нил - о гибели Брайанта: Нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую 26 января стало известно о смерти американского баскетболиста.

Бывший центровой «Лейкерс» Шакил О'Нил скорбит в связи с гибелью многолетнего партнера по команде Кобе Брайанта.

«Нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую в связи с трагичной потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби. Я люблю тебя, и тебя будет не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров на борту. Мне больно прямо сейчас», - написал О'Нил в Twitter.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1 — SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Сообщается, что среди погибших и 13-летняя дочь Кобе.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.