О'Нил - о гибели Брайанта: Нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую

Бывший центровой «Лейкерс» Шакил О'Нил скорбит в связи с гибелью многолетнего партнера по команде Кобе Брайанта.
«Нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую в связи с трагичной потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби. Я люблю тебя, и тебя будет не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров на борту. Мне больно прямо сейчас», - написал О'Нил в Twitter.
Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Сообщается, что среди погибших и 13-летняя дочь Кобе.
Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.
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