Церемония вручения «Грэмми» началась с минуты молчания в память о Брайанте Пятикратный чемпион НБА погиб при крушении вертолета.

62-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» началась в Лос-Анджелесе с минуты молчания в память о бывшем защитнике «Лейкерс» Кобе Брайанте, сообщает IMDb.

В воскресенье 41-летний американец разбился в Калифорнии при крушении личного вертолета. Возможной причиной авиакатастрофы называют густой туман.

Напомним, всю свою карьеру Брайант провел в «Лейкерс», с которыми за 20 лет выиграл пять чемпионских титулов НБА. В составе сборной США он стал двукратным олимпийским чемпионом.

Церемония вручения премии «Грэмми» прошла накануне на домашней арене «Лейкерс» – Staples Center.