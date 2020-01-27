Сергей Елевич: Брайант – один из лучших игроков в истории баскетбола Вчера американский баскетболист погиб в авиакатастрофе.

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич присоединился к соболезнованиям в связи со смертью Кобе Брайанта.

– Все люди должны жить, а не умирать. Это очень печальная новость, но, к сожалению, это жизнь, ничего не сделаешь. Это один из лучших игроков, которые когда-либо существовали в истории баскетбола. Он величайший. Я знал его лично много лет, он был очень отзывчивым человеком по отношению к окружающим, хоть его характер был достаточно непростой. Но все лидеры такие. Он был очень предан своим друзьям. Остается только сожалеть. Мне очень жаль, что люди просто уходят из-за трагических случайностей. Очень тяжело это воспринимать. И я уверен, весь баскетбольный мир до конца не может в это поверить, потому что ушла настоящая легенда, – цитирует Елевича News.ru.

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ним пять титулов чемпиона НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.