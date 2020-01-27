Сергей Быков: Брайант был одержим мыслью стать лучшим - Советский спорт
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27 января 2020 21:24БаскетболКорегин Владислав

Сергей Быков: Брайант был одержим мыслью стать лучшим

Чемпион Европы по баскетболу Сергей Быков скорбит в связи со смертью Кобе Брайанта.

– Сам не мог себе объяснить, почему близко к сердцу принял смерть Кобе, долго не мог уснуть. Друзья, с которыми поделился своими эмоциями, ответили, что так же приняли эту ситуацию. Что касается большой баскетбольной «семьи», все понимают, что ушла эпоха. Человек свое десятилетие был лучшим игроком лиги. Это большая утрата. Брайант был одержим мыслью стать лучшим. Он не смирялся с поражениями и ролью в команде в начале карьеры, – цитирует Быкова «РБ-Спорт».

Также он рассказал о самом ярком воспоминании, связанном с Брайнтом: «О мастерстве Кобе не стоит даже говорить. С этим я столкнулся, когда Дэвид Блатт на Олимпийских играх поставил задачу защищаться против него. Понятное дело, что не справился. Максимум, что мы могли сделать, – командными действиями усложнить ему задачу. Как личность Коби понравился мне во времени олимпийской церемонии, когда он не меньше пяти часов раздавал автографы и фотографировался. В это время Уэйд и Леброн довольно высокомерно давали на это согласие».

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

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