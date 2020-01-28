Источник объяснил, почему Брайант никогда не летал на вертолете с женой

- Кобе и Ванесса после женитьбы в 2001 году заключили сделку, по которой они никогда не садились в вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы не оставлять детей сиротами, - цитирует «РИА Новости» источник, близкий семье Брайант со ссылкой на журнал People.
Всю свою карьеру Брайант провел в «Лейкерс», с которыми за 20 лет выиграл пять чемпионских титулов НБА. На сегодняшний день он занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги.
В составе сборной США Брайант стал двукратным олимпийским чемпионом. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году. В воскресенье, 26 января, 41-летний американец и его 13-летняя дочь Джанна разбились в Калифорнии при крушении личного вертолета.
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