Источник объяснил, почему Брайант никогда не летал на вертолете с женой Кобе Брайант имел договоренность со своей супругой Ванессой, согласно которой пара никогда не летала вместе на вертолете.

- Кобе и Ванесса после женитьбы в 2001 году заключили сделку, по которой они никогда не садились в вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы не оставлять детей сиротами, - цитирует «РИА Новости» источник, близкий семье Брайант со ссылкой на журнал People.

Всю свою карьеру Брайант провел в «Лейкерс», с которыми за 20 лет выиграл пять чемпионских титулов НБА. На сегодняшний день он занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги.

В составе сборной США Брайант стал двукратным олимпийским чемпионом. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году. В воскресенье, 26 января, 41-летний американец и его 13-летняя дочь Джанна разбились в Калифорнии при крушении личного вертолета.