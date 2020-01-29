Янис Тимма: Нас ждет битва характеров Форвард «Химок» Янис Тимма в беседе с корреспондентом «Советского спорта» поделился ожиданиями от предстоящей игры с ЦСКА.

- Как прокомментируете происходящее с командой в январе?

- Я хотел бы как можно скорее забыть об этом неудачном отрезке и двигаться дальше. Вспомнить, как мы начинали этот сезон и прийти к этой игре, к этим чувствам. Надеюсь мы вернемся к ним как можно быстрее.

- В этом месяце вы уже обыгрывали ЦСКА. Но сейчас и у «Химок», и у армейцев есть определенные проблемы. Какие-то дополнительные слова мотивации тренер говорил для повышения концентрации? Или это не требуется, ведь ЦСКА ― особый соперник?

- Не требуется. Конечно, ЦСКА ― наш главный соперник в Единой лиге ВТБ. Мы уже побеждали их недавно. Но для них матч 30 января ― повод сделать работу над ошибками, взять реванш. Так что, у армейцев теперь двойная мотивация. Мы должны быть к этому готовы. Нужно понимать, что они будут еще агрессивнее, чем были в прошлый раз. Будем готовится физически и морально.

- Как действовать завтра с учетом проблем с составом?

- Это будет битва характеров и желания. Кто в ней выиграет, тот и одержит победу в матче.