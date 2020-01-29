УНИКС проиграл «Галатасараю» в Еврокубке - Советский спорт
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29 января 2020 22:25БаскетболШарафудинов Виктор

УНИКС проиграл «Галатасараю» в Еврокубке

Казанская команда занимает второе место в группе G.

Матч четвертого тура второго группового этапа Еврокубка «Галатасарай» – УНИКС завершился со счетом 90:76 (27:17, 22:18, 19:22, 22:19).

Самый результативным игроком матча стал защитник «Галатасарая» Аарон Харрион, набравший 28 очков. У Зака Огюста дабл-дабл – 11 очков и 10 подборов. Защитник УНИКСа Эррик Макколлум набрал 24 очка.

В турнирной таблице группы C УНИКС и «Галатасарай» в данный находятся на втором и третьем местах, одержав по две победы в двух матчах, но «Монако» и литовский «Ритас» еще не закончили свою встречу. Две лучшие команды квартета выйдут в четвертьфинал.

В пятом туре 5 февраля УНИКС примет «Ритас». В тот же день «Галатасарай» дома сыграет с «Монако».

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