«Химки» обыграли в Казани УНИКС Подмосковная команда в Единой лиге ВТБ выиграла 15 матчей из 16.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС – «Химки» завершился со счетом 88:98 (23:27, 23:20, 25:29, 17:22).

У хичман по 25 очков набрали Алексей Швед и Девин Букер. Швед заодно оформил дабл-дабл, поскольку у него еще и 13 результативных передач. В составе УНИКСа по 20 очков в активе Джамара Смита и Эррика Макколума.

«Химки» одержали четвертую победу кряду и продолжают лидировать в турнире, выиграв 15 матчей из 16.

Домашнее поражение оборвало серию УНИКСа из трех побед. Казанская команды занимает четвертое место, одержав 9 побед в 15 матчах.

9 февраля УНИКС сыграет дома с белорусским клубом «Цмоки-Минск». 10 февраля «Химки» примут «Нижний Новгород».