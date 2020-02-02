Римас Куртинайтис: Думаю, мы заслуженно победили УНИКС, хотя исход матча не был ясен до самого конца

- Рад, что выиграли, потому что знаем, как тяжело играть с УНИКСом в Казани. В данный момент у нас не самая лучшая ситуация из-за травм, и мы не имеем четверых игроков. Тем не менее, играли неплохо. Вся скамейка, которая в этом году играла поменьше, дала свой максимум. Думаю, мы заслуженно победили, хотя исход матча не был ясен до самого конца. Концовку сыграли лучше и победили, - приводит слова специалиста пресс-служба подмосковного клуба.
Добавим, что «Химки» одержали четвертую победу кряду и продолжают лидировать в турнире, выиграв 15 матчей из 16.
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