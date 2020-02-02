Алексей Швед: Мы были готовы к непростой игре с УНИКСом Защитник «Химок» Алексей Швед – о победе над УНИКСом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (98:88).

- Мы играли командно, много двигали мяч, было немало открытых бросков. Плюс выиграли подбор - просто отлично подобрали. Наверное, поэтому и добились успеха в Казани. Надо сказать, что здесь всегда тяжело играть. УНИКС — отличная команда. Здесь собраны индивидуально сильные игроки. И тренер всегда чувствует, как и в какой момент сыграть, когда поменять нападение и защиту. Так что мы были готовы к непростой игре, - цитирует Шведа «Матч ТВ».

Добавим, что «Химки» одержали четвертую победу кряду и продолжают лидировать в турнире, выиграв 15 матчей из 16.