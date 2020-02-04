Янис Стрелниекс: Болельщикам будет интересно посмотреть на лучший баскетбол в Европе ЦСКА примет лидера Евролиги в 23-м туре регулярного чемпионата.

Защитник ЦСКА Янис Стрелниекс прокомментировал предстоящий матч с «Анадолу Эфесом» в 23-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» сейчас в отличной форме, находится «на ходу», добился семи побед кряду, – приводит слова 30-летнего латвийца официальный сайт клуба. – Будет сложная игра, но хорошая для болельщиков. Им будет интересно посмотреть на лучший баскетбол в Европе».

Отметим, что Стрелниекс приступил к тренировкам после повреждения бедра. Ожидается, что тренерский штаб включит его в заявку на матч.

«Анадолу Эфес» лидирует в турнирной таблице Евролиги с 19 победами. У ЦСКА на три победы меньше и второе место.

Матч ЦСКА – «Анадолу Эфес» пройдет 4 февраля во дворце спорта «Мегаспорт». Начало игры – 22:00 (мск).