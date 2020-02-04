«Автодор» уволил главного тренера Крунича, серб проработал три месяца и одну неделю Саратовский клуб потерпел в Единой лиге ВТБ шесть поражений кряду.

Официальный сайт БК «Автодор» объявил о прекращении сотрудничества с 52-летним сербским тренером Предрагом Круничем по обоюдному согласию сторона. Имя нового главного тренера клуб объявит в ближайшее время.

Крунич возглавил команду 27 ноября и начал с побед над «Локомотивом-Кубанью» и «Нижнем Новгородом». Однако после этого «Автодор» в Единой лиге ВТБ потерпел шесть поражений кряду.

🤝 СПАСИБО, ПРЕДРАГ! 🇷🇸

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БК «Автодор» и Предраг КРУНИЧ достигли договоренности о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Имя нового главного тренера клуб объявит в ближайшее время.

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Подробности:https://t.co/1hsyxoIEXX pic.twitter.com/wCrcATWc84 — BC Avtodor Saratov (@AvtodorSaratov) February 4, 2020

«Предраг Крунич – достойный, квалифицированный тренер, который профессионально и добросовестно выполнял свою работу в «Автодоре», – заявил президент клуба Владимир Родионов. – Но не всегда даже у достойных тренеров все получается. Сербскому специалисту не удалось выправить положение и наладить игру команды, а ведь мы приглашали его именно с этой целью. Глобальных претензий к Круничу у нас нет. Однако в баскетболе все определяет результат, который отсутствует. Наша безвыигрышная серия составляет уже 6 матчей, а команда опустилась на текущее 12-е место в таблице. Сложилась тупиковая ситуация, в которой, убежден, дальнейшее продолжение сотрудничества не принесет дивидендов и перспектив ни клубу, ни самому наставнику. Поэтому мы приняли решение расстаться с Круничем с добрыми чувствами и уважительным отношением друг к другу. При этом не снимаю с себя ответственности за селекционные просчеты, допущенные нами в этом сезоне. Мне придется кардинальным образом пересмотреть подходы к формированию состава».

Саратовский клуб начинал нынешний сезон под руководством Евгения Пашутина, который в данный момент тренирует «Локомотив-Кубань».

В Единой лиге ВТБ «Автодор» занимает предпоследнее 12-е место, одержав лишь 4 победы в 15 матчах. 9 февраля саратовцы сыграют на выезде с польским клубом «Зелена-Гура».