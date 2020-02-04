«Нижний Новгород» завершил групповой этап Лиги чемпионов ФИБА на третьем месте группы C В последнем туре российский клуб обыграл латвийский ВЭФ.

По итогам заключительных встреч группы С Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» занял третье место. Российский клуб еще за две игры до конца группового этапа гарантировал себе выход в плей-офф. В 14-м туре команда Зорана Лукича обыграла худшую команду своей группы латвийский ВЭФ.

Матч ВЭФ – «Нижний Новгород» завершился со счетом 74:81 (21:23, 21:17, 22:16, 10:25).

Разыгрывающий нижегородцев Брэндон Браун сделал дабл-дабл, набрав 24 очка и сделав 11 результативных передач. В составе рижского клуба 21 очко на счету Лестера Медфорда.

Первое место в группе С досталось чешскому «Нимбруку», который одержал 12 побед в 14 матчах группового этапа. Второе место занял испанский «Тенерифе» (11 выигрышей), а «Нижний Новгород» – третье (с 9 победами). Также в плей-офф Лиги чемпионов ФИБА пробился греческий «Перистери» (8).

В то же время свой путь в турнире завершили немецкий «Бамберг» (7), турецкий «Газиантеп» (4), черногорский «Морнар» (4) и ВЭФ (1).

Соперник «Нижнего Новгорода» по 1/8 финала будет определен при помощи жеребьевки. Это будет одна из трех команд, которые займут вторые места в других группах.

Матчи первого раунда плей-офф Лиги чемпионов ФИБА пройдут в марте. Соперники будут играть до двух побед. Первые встречи проведут 3 и 4 марта.