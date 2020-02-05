Вячеслав Зайцев: После нескольких поражений в Евролиге матч с «Маккаби» очень важен для нас «Химки» сыграют в гостях с «Маккаби» в регулярном чемпионате Евролиги.

Защитник «Химок» Вячеслав Зайцев высказался о «Маккаби», с которым подмосковная команда сыграет в 23-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Маккаби» – отличная команда, – приводит слова 30-летнего игрока официальный сайт клуба. – После нескольких поражений в Евролиге этот матч очень важен для нас, поэтому настраиваемся на него по максимуму. У них очень хороший состав, и команда показывает качественную игру».

Отметим, что «Химки» проиграли шесть из последних семи матчей и опустились на 11-е место в турнирной таблице. «Маккаби» идет пятым.

Матч «Маккаби» – «Химки» пройдет 5 февраля в Тель-Авиве. Начало игры – 22:05 (мск).