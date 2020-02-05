Евгений Воронов: «Фенербахче» – команда уровня «Финала четырех»

Защитник «Зенита» Евгений Воронов высказался о «Фенербахче», с которым его команда сыграет в 23-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
«Без вопросов, «Фенербахче» – это команда уровня «Финала четырех», – приводит слова 33-летнего игрока официальный сайт клуба. – С соответствующим тренером и соответствующими игроками. Мне кажется, что даже с учетом очень плохого старта сезона «Фенер» исправит ситуацию и в итоге будет бороться за попадание в главные матчи. Они уже не так далеко от восьмерки».
В первом круге «Зенит» обыграл соперника в Стамбуле (84:81). После 22 туров у «Фенербахче» десять побед и девятое место в турнирной таблице Евролиги. «Зенит» с семью победами идет предпоследним.
Матч «Зенит» – «Фенербахче» пройдет 5 февраля в Санкт-Петербурге. Начало игры – 20:00 (мск).
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