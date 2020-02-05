Евгений Воронов: «Фенербахче» – команда уровня «Финала четырех» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 февраля 2020 16:27БаскетболЛипкин Антон

Евгений Воронов: «Фенербахче» – команда уровня «Финала четырех»

«Зенит» примет «Фенербахче» в 23-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Защитник «Зенита» Евгений Воронов высказался о «Фенербахче», с которым его команда сыграет в 23-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Без вопросов, «Фенербахче» – это команда уровня «Финала четырех», – приводит слова 33-летнего игрока официальный сайт клуба. – С соответствующим тренером и соответствующими игроками. Мне кажется, что даже с учетом очень плохого старта сезона «Фенер» исправит ситуацию и в итоге будет бороться за попадание в главные матчи. Они уже не так далеко от восьмерки».

В первом круге «Зенит» обыграл соперника в Стамбуле (84:81). После 22 туров у «Фенербахче» десять побед и девятое место в турнирной таблице Евролиги. «Зенит» с семью победами идет предпоследним.

Матч «Зенит» – «Фенербахче» пройдет 5 февраля в Санкт-Петербурге. Начало игры – 20:00 (мск).

Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Непобедимые – повержены! Синицина и Кацалапов обыграли четырехкратных чемпионов мира  Суперсенсация на ЧЕ-2020: золото российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Легендарные французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – только вторые.  25.01.2020 20:15 Фигурное катание Тигай Лев
Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуем Узбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO. 26.01.2020 14:45 Бокс Усачев Владислав
Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования  Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете.  19.01.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Анатолий Хованцев: С составом на чемпионат мира определимся после сбора в Арбере Владимир Драчев: Все ждут результата уже сейчас, но это не главное Дарья Домрачева: Риска заразиться коронавирусом от китайских биатлонистов нет
«Мы были лучше «Динамо», хоть и проиграли!» Майк Пелино жаждет реванша в плей-офф. 03.02.2020 22:45 Хоккей Кузютина Елена
Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль
Панарин и Бучневич не спасли «Рейнджерс» от поражения Обзор игрового дня в НХЛ. 04.02.2020 06:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Капризов снова промолчал. В гонке снайперов лидирует Яшкин Самые интересные моменты матчей уикенда в КХЛ – в традиционном обзоре от «Советского спорта». 02.02.2020 21:54 Хоккей Домрачев Владислав
Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее Лебедева Известный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45 Бокс Усачев Владислав
VAR бродит по Европе Пока мы ждем, когда система видеповторов будет повсеместно введена в РПЛ, в ведущих европейских чемпионатах она уже активно используется даже в низших дивизионах. И нередко приводит к курьезам. 04.02.2020 18:30 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
16:31 Футбол Агент Кокорина: «Балтика»? В первый раз слышу от вас
16:31 Баскетбол Тим Абромайтис: Наши два матча с «Фенербахче» будут сильно отличаться друг от друга
16:27 Баскетбол Евгений Воронов: «Фенербахче» – команда уровня «Финала четырех»
16:22 Баскетбол Жоан Пласа: «Зенит» сможет навязать борьбу «Фенербахче», если будет играть без паники и стресса
16:17 Футбол Гендиректор «Балтики»: У нас состоялся дружеский разговор с Кокориным
16:15 Футбол «Динамо» одержало волевую победу над «Вентспилсом»
16:14 Футбол ЦСКА обыграл в спарринге команду из испанской сегунды B
15:48 Футбол «Уфа» разгромила «Айя-Напу» на сборе на Кипре
15:45 Футбол Михаил Дегтярев: Это компетенция ФИФА принимать решение относительно формата участия России
15:33 Хоккей Александр Овечкин – о дубле в следующем матче: Тут по заказу не забьешь
15:19 ММА Чахкиев – о бое Емельяненко – Исмаилов: Это комедийное шоу, своеобразное ноу-хау в мире единоборств
15:17 Хоккей Подколзин тренируется в звене с Марченко и Морозовым
15:07 Футбол Игорь Лебедев: Решение об участии сборной России в чемпионате мира принимает не WADA, а ФИФА
14:51 Футбол Юрий Ганус – об отстранении сборной России от ЧМ-2022: Официальных документов от WADA не получал
14:30 Футбол Глушаков получил от «Спартака» серебряную медаль молодежного первенства
14:22 Футбол Дмитрий Свищев: Чиновники ФИФА должны однозначно вступиться за наших футболистов
14:10 Баскетбол Вячеслав Зайцев: После нескольких поражений в Евролиге матч с «Маккаби» очень важен для нас
14:06 Хоккей Александр Кожевников: Овечкин вполне может побить рекорд Гретцки
14:05 Баскетбол Римас Куртинайтис – о матче с «Маккаби»: С Уилбекиным будет одна игра, без нет – другая
14:02 Футбол ФИФА – о недопуске России на ЧМ-2022: Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению
Многопартийный бум: к выборам в Госдуму могут появиться около 40 новых партий
Долги за газ, долги за уголь, долги за охрану: крупнейшие споры января
Назначен исполняющий обязанности главы администрации Олонецкого района
В Тюмень могут привезти еще эвакуированных россиян из Китая
Силовики проводят обыски в управлении по организации дорожного движения Оренбурга
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика