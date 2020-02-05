УНИКС обыграл «Ритас» в домашнем матче Еврокубка Встреча прошла в Казани.

Матч 5-го тура топ-16 Еврокубка УНИКС – «Ритас» завершился в пользу россиян – 82:69 (18:17, 24:21, 15:12, 25:19).

В составе казанцев лучшим оказался Джамар Смит. Он принес своей команде 24 очка. У литовского клуба отличились Кэмерон Бэйрстоу и Франсиско Круз, набравшие по 14 очков.

УНИКС занимает второе место в таблице группы G. 4 марта команда проведет гостевой матч с лидирующим «Монако».