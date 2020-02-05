УНИКС обыграл «Ритас» в домашнем матче Еврокубка

Матч 5-го тура топ-16 Еврокубка УНИКС – «Ритас» завершился в пользу россиян – 82:69 (18:17, 24:21, 15:12, 25:19).
В составе казанцев лучшим оказался Джамар Смит. Он принес своей команде 24 очка. У литовского клуба отличились Кэмерон Бэйрстоу и Франсиско Круз, набравшие по 14 очков.
УНИКС занимает второе место в таблице группы G. 4 марта команда проведет гостевой матч с лидирующим «Монако».
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