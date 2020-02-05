«Зенит» уступил «Фенербахче» в матче Евролиги

Баскетболисты «Зенита» уступили на домашнем паркете «Фенербахче». Встреча 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги завершилась в пользу гостей – 73:68 (19:15, 22:17, 13:18, 19:18).

Весомый вклад в победу своей команды внес защитник Лео Вестерманн. В его активе 13 очков. Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Зенита» Остин Холлинс, набравший 16 очков.

После этой встречи «Зенит» занимает 17-е место в таблице. Следующий матч команда проведет в гостях против греческого «Панатинаикоса». Турки поднялись на восьмую строчку. В следующем туре «Фенербахче» примет «Маккаби». Оба матча пройдут 7 февраля.

Евролига

Регулярный чемпионат

23-й тур

«Зенит» – «Фенербахче» – 68:73 (15:19, 17:22, 18:13, 18:19)

«Зенит»: Холлинз (16 очков), Томас (13), Альбиси (3), Трушкин (3), Зубков (2) – старт; Аброматис (10), Айон (10), Воронов (5), Понкрашов (0), Шевчук (0)

«Фенербахче»: Слукас (12), Веселы (11), Уильямс (9), Де Коло (6), Калинич (3) – старт; Вестерманн (13), Датоме (11), Томас (6)