Пресс-служба РФБ опровергла информацию об исключении Мозгова из списка кандидатов в сборную России Ранее стало известно, что его место занял баскетболист пермской «Пармы» Максим Григорьев.

Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) опубликовала сообщение, посвященное центровому подмосковных «Химок» Тимофею Мозгову, который ранее был исключен из списка кандидатов в сборную России.

«В связи с некорректными публикациями в СМИ по поводу изменений в составе мужской сборной России, РФБ считает нужным внести следующее пояснение. Информация о том, что Мозгов не получит возможности сыграть за национальную команду в 2020 году, не соответствует действительности.

Формирование списка кандидатов в сборную России – стандартная процедура, которая проводится национальными федерациями в соответствии с требованиями Минспорта. В течение года этот список обновляется перед каждым сбором. РФБ и тренерский штаб российской сборной желают Мозгову скорейшего возвращения в строй», – говорится в сообщении организации.

Напомним, из-за травмы колена 33-летний Мозгов не играет с апреля 2018 года. Он полностью пропустил прошлый сезон, который провел в «Орландо», после чего клуб выкупил его контракт. В июле Мозгов стал игроком «Химок», но пока также не провел за команду ни одного матча.