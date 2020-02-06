«Химки» проиграли в Тель-Авиве «Маккаби», потерпев в Евролиге третье поражение кряду Дабл-дабл Шведа не помог.

Матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Химки» (Россия) завершился со счетом 80:77 (20:28, 16:19, 24:13, 20:17).

Лидер «Химок» Алексей Швед сделал дабл-дабл – 18 очков и 10 результативных передач. Атакующий защитник «Маккаби» Элайджа Брайант набрал 21 очко.

«Химки» занимают 11-е место, одержав 9 побед 23 матчах. Команда Римаса Куртинайтиса проиграла три последние встречи. «Маккаби» находится на пятой строчке с 15 победами.

В пятницу 7 февраля «Химки» примут сербскую «Црвену Звезду», своего ближайшего соседа по таблице, занимающего с 10 победами 10-е место. В тот же день «Маккаби» сыграет в гостях с турецким «Фенербахче».

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23-й тур

«Маккаби» Т-А – «Химки» – 80:77 (20:28, 16:19, 24:13, 20:17)

«Маккаби»: Брайант (21 очко), Хантер (10 + 8 подборов), Эйси (6), Калояро (4), Джексон (3) – старт; Дорси (12), Авдия (11 + 9 подборов), Рейнольдс (7), С. Коэн (6), Дж. Коэн (0)

«Химки»: Швед (18 + 10 передач), Тимма (13), Букер (7), Моня (3), Зайцев (2) – старт; Жеребко (17), Йович (11), Вяльцев (4), Карасев (2)