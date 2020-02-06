Римас Куртинайтис: В концовке матча против «Маккаби» «Химки» приняли ряд неверных решений - Советский спорт
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06 февраля 2020 07:06БаскетболНечаев Юрий

Римас Куртинайтис: В концовке матча против «Маккаби» «Химки» приняли ряд неверных решений

Подмосковный клуб потерпел очередное поражение в Евролиге.

Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своей команды от «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Здесь всегда тяжело играть. У «Маккаби» отличные болельщики, которые дают своей команде много энергии. Сегодня обе команды провели отличный матч, однако в концовке мы приняли ряд неверных решений. Игроки «Маккаби» переключались в защите всей пятеркой, и в таких ситуациях можно было больше сыграть «внутрь» на «больших». Также сегодня мы показали не очень хороший процент трехочковых бросков», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Химки» (Россия) завершился со счетом 80:77 (20:28, 16:19, 24:13, 20:17).

Лидер «Химок» Алексей Швед набрал 18 очков и сделал 10 результативных передач. Атакующий защитник «Маккаби» Элайджа Брайант набрал 21 очко.

«Химки» занимают 11-е место, одержав 9 побед в 23 матчах. Команда Куртинайтиса проиграла три последние встречи. «Маккаби» находится на пятой строчке с 15 победами.

В пятницу, 7 февраля, «Химки» примут сербскую «Црвену Звезду», своего ближайшего соседа по таблице, занимающего с 10 победами 10-е место. В тот же день «Маккаби» сыграет в гостях с турецким «Фенербахче».

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