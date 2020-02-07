Эндрю Альбиси: В матче с «Панатинаикосом» нужно оставаться в игре все 40 минут «Зенит» проведет в Афинах матч с «Панатинаикосом».

Защитник «Зенита» Эндрю Альбиси перед матчем 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» рассказал о том, что необходимо изменить в игре его команды.

«Нам нужно научиться на собственных ошибках, которые мы допустили в последнем матче, – приводит слова 29-летнего француза официальный сайт клуба. – В общем и целом, мы провели неплохую игру (с «Фенербахче» – 68:73), но провалились во второй четверти. И этого недостаточно, чтобы сопротивляться против таких команд, как «Фенербахче» или, например, «Панатинаикос». Так что нужно оставаться в игре на протяжении всех 40 минут».

Напомним, «Зенит» проиграл дома «Фенербахче» в среду и остается на предпоследнем месте в турнирной таблице Евролиги.

Матч «Панатинаикос» – «Зенит» пройдет 7 февраля в Афинах. Начало игры – 22:30 (мск).