Эндрю Альбиси: В матче с «Панатинаикосом» нужно оставаться в игре все 40 минут

Защитник «Зенита» Эндрю Альбиси перед матчем 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» рассказал о том, что необходимо изменить в игре его команды.
«Нам нужно научиться на собственных ошибках, которые мы допустили в последнем матче, – приводит слова 29-летнего француза официальный сайт клуба. – В общем и целом, мы провели неплохую игру (с «Фенербахче» – 68:73), но провалились во второй четверти. И этого недостаточно, чтобы сопротивляться против таких команд, как «Фенербахче» или, например, «Панатинаикос». Так что нужно оставаться в игре на протяжении всех 40 минут».
Напомним, «Зенит» проиграл дома «Фенербахче» в среду и остается на предпоследнем месте в турнирной таблице Евролиги.
Матч «Панатинаикос» – «Зенит» пройдет 7 февраля в Афинах. Начало игры – 22:30 (мск).
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