Холлинс, Марчук, Петенев и Астапкович выступят в конкурсе данков на Матче звезд (видео)
Матч всех звезд пройдет 16 февраля на «ВТБ Арене».
Единая лига ВТБ назвала участников конкурса данков, который пройдет в рамках Матча всех звезд.
В нем примут участие четыре игрока: Остин Холлинс («Зенит»), Максим Марчук («Астана»), Александр Петенев («Автодор») и Антон Астапкович («Нижний Новгород»).
Конкурс данков пройдет после третьей четверти матча. На первом этапе у каждого участника будет по две попытки. В финале конкурса два лучших данкера исполнят еще по две попытки. На исполнение каждой попытки будет отводиться по минуте.
Напомним, в прошлом году победителем конкурса данков стал защитник «Химок» Вячеслав Зайцев.
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.
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