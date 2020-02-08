Холлинс, Марчук, Петенев и Астапкович выступят в конкурсе данков на Матче звезд (видео) Матч всех звезд пройдет 16 февраля на «ВТБ Арене».

Единая лига ВТБ назвала участников конкурса данков, который пройдет в рамках Матча всех звезд.

В нем примут участие четыре игрока: Остин Холлинс («Зенит»), Максим Марчук («Астана»), Александр Петенев («Автодор») и Антон Астапкович («Нижний Новгород»).

Конкурс данков пройдет после третьей четверти матча. На первом этапе у каждого участника будет по две попытки. В финале конкурса два лучших данкера исполнят еще по две попытки. На исполнение каждой попытки будет отводиться по минуте.

Напомним, в прошлом году победителем конкурса данков стал защитник «Химок» Вячеслав Зайцев.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.