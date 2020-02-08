Сергей Моня: «Химкам» очень важно было переломить неудачную серию Встреча прошла на домашней арене россиян.

В матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» одержали победу над «Црвеной Звездой» со счетом 78:72.

Таким образом, команда прервала серию из трех поражений кряду. О встрече, прошедшей 7 февраля, рассказал капитан «Химок» Сергей Моня.

«Видно было, что и мы, и соперник уже изрядно подустали по ходу сезона, тем более что это была уже вторая игра в Евролиге на неделе для обеих команд. Поэтому баскетбол получился, я бы так сказал, без энергии. Возможно, именно по этой причине мы некоторое время раскачивались в начале матча. Но игра забывается, а результат остается. Главное, что в итоге нам удалось победить.

«Химкам» очень важно было переломить неудачную серию из трех поражений подряд, и мы это сделали. У нас сейчас много травмированных – практически полкоманды, это тоже оказывает влияние на результат. Но такие же проблемы в течение длинного сезона неизбежны, и сейчас они есть, наверное, у всех команд. Несмотря ни на что, нужно двигаться дальше» – цитирует Моню News.ru.