УНИКС обыграл «Цмоки-Минск», одержав четвертую победу в пяти матчах Казанская команда занимает четвертое место в Единой лиге ВТБ.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС – «Цмоки-Минск» завершился со счетом 85:71 (27:15, 18:17, 22:20, 18:19).

В составе гостей 20 очков набрал Бранко Миркович. У самого результативного игрока хозяев Валерия Лиходея – 19 очков.

УНИКС, выиграв четыре из пяти последних встреч, занимает 4-е место в турнирной таблице с 10 победами в 16 матчах.

«Цмоки-Минск» находится на последнем 13-м месте, выиграв лишь 4 встречи из 17.

29 февраля УНИКС примет «Калев», а «Цмоки-Минск» сыграет в гостях с «Автодором».