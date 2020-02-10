«Автодор» с новым тренером в матче против «Зеленой-Гуры» потерпел седьмое поражение кряду 4 февраля литовец Кайрис сменил в тренерском штабе саратовцев серба Крунича.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зелена-Гура» – «Автодор» завершился со счетом 98:91 (28:22, 21:28, 29:18, 20:23).

Защитник хозяев Джо Томассон набрал 19 очков. У хорватского форварда «Зеленой-Гуры» Ивицы Радича дабл-дабл – 15 очков и 13 подборов. Самым результативным в составе «Атодора» стал французский центровой Мауммаду Жайте, набравший 18 очков.

Эта игра была для «Автодора» первой под руководством нового главного тренера Дональдаса Кайриса. 4 февраля литовец сменил серба Предрага Крунича, который проработал в саратовском клубе всего лишь три месяца и одну неделю. Прервать с ходу серию неудач Кайрису не удалось, и команда потерпела седьмое поражение кряду.

«Автодор» занимает в таблице предпоследнее 12-е место, одержав лишь 4 победы в 16 матчах.

«Зелена-Гура» поднялась в зону плей-офф на восьмое место, прервав серию из трех поражений. У польского клуба 7 побед в 17 встречах.

29 февраля «Автодор» примет «Цмоки-Минск». 1 марта «Зелена-Гура» сыграет в гостях с «Пармой».