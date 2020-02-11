Мозгов улетел на обследование в Мюнхен 33-летний центровой до сих пор не сыграл ни одного матча за «Химки».

Агент центрового «Химок» Тимофея Мозгова Станислав Рыжов в интервью «Известиям» рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

«11 февраля Тимофей отправляется на очередное обследование в Мюнхен. Надеемся, что врачи дадут зеленый свет на то, чтобы он приступил к тренировкам в общей группе», – заявил Рыжов.

Мозгов стал игроком «Химок» в минувшее межсезонье, но до сих пор не сыграл за подмосковную команду ни одного матча из-за травмы колена, помешавшей ему продолжит карьеру в НБА. До «Химок» Тимофей принадлежал «Орландо Мэджик», но так и не сыграл ни одной встречи за клуб из штата Флорида.