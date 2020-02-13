ЦСКА одолел «Калев», одержав четвертую победу подряд Армейцы идут на втором месте в турнирной таблице вслед за «Химками».

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Калев» завершился со счетом 81:67 (29:14, 20:25, 23:10, 9:18).

Дэрран Хиллиард из ЦСКА и Кайл Виналес из «Калева» набрали по 14 очков.

Армейцы одержали четвертую победу кряду и продолжают преследовать «Химки» в турнирной таблице. Подмосковная команда одержала 16 побед в 17 встречах, в то время как у ЦСКА 14 выигрышей в 18 играх.

«Калев» занимает восьмое место с 7 победами в 17 матчах.

29 февраля клуб из Таллина сыграет в гостях с УНИКСом, а 9 марта ЦСКА встретится на выезде с «Локомотивом-Кубанью».