Итудис – о победе над «Калевом»: Четвертую четверть мы могли провести получше Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис высказался после победы над «Калевом» (81:67) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В главной части матча по большей части мы играли серьезно. К концу третьей четверти мы привели игру туда, куда хотели. Удержали «Калев» на низких показателях результативности за счет защиты, несмотря на провал в концовке второй четверти, когда пропустили рывок – 0:11.

Мы поговорили об этом, команда добавила и по-настоящему хорошо провела третью четверть. Четвертую четверть мы могли провести получше, но команда все равно заслуживает поздравлений. У нас было намерение дать поиграть всем, особенно тем, кто возвращается после травм. Удачи «Калеву», – сказал специалист клубной пресс-службе.

Армейцы одержали четвертую победу кряду и продолжают преследовать «Химки» в турнирной таблице. Подмосковная команда одержала 16 побед в 17 встречах, в то время как у ЦСКА 14 выигрышей в 18 матчах.