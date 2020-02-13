Итудис – о победе над «Калевом»: Четвертую четверть мы могли провести получше - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 февраля 2020 23:47БаскетболГичунцев Артур

Итудис – о победе над «Калевом»: Четвертую четверть мы могли провести получше

Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис высказался после победы над «Калевом» (81:67) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В главной части матча по большей части мы играли серьезно. К концу третьей четверти мы привели игру туда, куда хотели. Удержали «Калев» на низких показателях результативности за счет защиты, несмотря на провал в концовке второй четверти, когда пропустили рывок – 0:11.

Мы поговорили об этом, команда добавила и по-настоящему хорошо провела третью четверть. Четвертую четверть мы могли провести получше, но команда все равно заслуживает поздравлений. У нас было намерение дать поиграть всем, особенно тем, кто возвращается после травм. Удачи «Калеву», сказал специалист клубной пресс-службе.

Армейцы одержали четвертую победу кряду и продолжают преследовать «Химки» в турнирной таблице. Подмосковная команда одержала 16 побед в 17 встречах, в то время как у ЦСКА 14 выигрышей в 18 матчах.

Морозова объявят президентом КХЛ в пятницу Новым главой КХЛ станет двукратный чемпион мира Алексей Морозов, занимающий пост управляющего директора МХЛ и президента «Крыльев Советов». 12.02.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Рижское «Динамо» потерпело 12-е поражение кряду в матче с «Ак Барсом» «Амур» по буллитам обыграл «Витязь» и обошел «Адмирал» в турнирной таблице «Авангард» победил «Адмирал», команда из Владивостока уступила в третий раз подряд
Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. Это рекордное число после образования в 2008 году КХЛ. Еще показательнее другая цифра: Елесин – 17-й наш новичок в заокеанской лиге. Такого в XXI веке еще не было! 13.02.2020 17:28 Хоккей Славин Виталий
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Еще по теме:
Александра Трусова: Для меня Медведева – пример трудолюбия Российские фигуристки украсили обложку журнала Tatler Константинова будет тренироваться в академии Плющенко
Тупой, еще тупее... Тарасова жизнь так ничему и не научила Главный редактор «Советского спорта» искренне удивляется «таланту» Дмитрия Тарасова оказываться героем не слишком красивых историй. 12.02.2020 22:15 Футбол Яременко Николай
Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
Дмитрий Хохлов: Не в обиду Комличенко, в моем списке были другие форварды Интервью с бывшим главным тренером «Динамо». 12.02.2020 21:00 Футбол Августин Александр
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке. 29.01.2020 11:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Из-за коронавируса в НХЛ возникли проблемы с поставками клюшек Почти 40 процентов хоккеистов лиги пользуются клюшками, которые производят в Китае. 11.02.2020 15:30 Хоккей Иванова Дарья
Новости
00:46 Футбол «Милан» упустил победу над «Ювентусом» в матче Кубка Италии
00:17 Футбол Сергей Прядкин: Считаю, что футбол на ТВ должен быть обязательно
23:47 Баскетбол Итудис – о победе над «Калевом»: Четвертую четверть мы могли провести получше
23:24 Футбол Семин – о ситуации с продажей Миранчука: Есть моменты, которые мне не нравятся
22:57 Хоккей Рижское «Динамо» потерпело 12-е поражение кряду в матче с «Ак Барсом»
22:32 Футбол «Милан» – «Ювентус». Стартовые составы
22:23 Хоккей «Амур» по буллитам обыграл «Витязь» и обошел «Адмирал» в турнирной таблице
21:57 Хоккей «Авангард» победил «Адмирал», команда из Владивостока уступила в третий раз подряд
21:49 Хоккей ЦСКА уступил в Москве «Барысу»
21:41 Хоккей «Северсталь» обыграла «Куньлунь», прервав серию из четырех поражений
21:28 Хоккей «Локомотив» выиграл у минского «Динамо»
21:27 Хоккей СКА обыграл на выезде «Торпедо» в матче КХЛ
21:25 Баскетбол ЦСКА одолел «Калев», одержав четвертую победу подряд
21:21 Хоккей «Металлург» всухую поиграл «Нефтехимику»
21:05 ММА Исмаилов – о бое с Емельяненко: Будем бить его. Выбивать алкоголь
20:59 Футбол Источник: «Локомотив» не договорился с агентом Выдры
20:45 Биатлон Владимир Драчев: Результат чуть-чуть разочаровал, нашим нужно было работать над стрельбой
20:28 ММА Ян – о поединке Нурмагомедова и Фергюсона: Если бой затянется, то шансов больше у Хабиба
20:28 Теннис Кудерметова проиграла голландке Бертенс во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy
20:13 Биатлон Павлова выиграла серебряную медаль в суперспринте на этапе Кубка IBU в Италии
"А не высовывайся!" Как приморские чиновники дотла разорили пенсионерку
Буксман и Гринь останутся в Генпрокуратуре еще на год — СМИ
Тюменцы спорят, нужен ли стране «закон о домашнем насилии»
Москвичи станут собственниками белгородского ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
Скандального мэра Георгиевска отстранили от должности после возбуждения уголовных дел
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика