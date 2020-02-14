Димитрис Итудис: С первого момента Хэкетт понял, что ЦСКА – его семья, а это очень важно Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание нового контракта с итальянским защитником команды Дэниэл Хэкеттом.

- И я, и каждый в клубе высоко оцениваем вклад Дани в наши успехи в течение прошлого сезона и в этом году. Потому мы решили продолжить сотрудничество. Надеюсь, бог будет беречь его, и Дани будет продолжать улучшать свою игру. С первого момента Хэкетт понял, что ЦСКА – его семья, а это очень важно, когда игрок чувствует, что находится в своей команде. Потому мы очень рады, - передает слова Итудиса пресс-служба армейцев.

Ранее пресс-служба московской команды сообщила, что соглашение с 32-летним защитником будет действовать до 2022 года.